Российская делегация прибудет в Женеву утром 17 февраля

Российская делегация прибудет в Женеву утром 17 февраляВозвращение в Москву запланировано на вечер 18 февраля
Делегация России пробудет в Женеве, где запланированы переговоры с Украиной и США, с утра 17 февраля до вечера 18 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Они прилетают в пять – шесть утра, а улетят в среду вечером. Пока так, но все может переиграться», – сказал он.
Новый раунд переговоров Москвы, Киева и Вашингтона запланирован на 17–18 февраля в Женеве. На грядущих переговорах планируется обсудить более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби, сообщали в Кремле. Речь пойдет о территориальном вопросе.
ТАСС со ссылкой на источник писал, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве будет расширена до 20 человек. Возглавит группу помощник президента Владимир Мединский. Помимо него в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.