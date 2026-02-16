Российская делегация прибудет в Женеву утром 17 февраля

ТАСС со ссылкой на источник писал, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве будет расширена до 20 человек. Возглавит группу помощник президента Владимир Мединский. Помимо него в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.