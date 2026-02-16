Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры с США и Украиной
Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела в Женеву для участия в трехсторонних переговорах с США и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, самолет с участниками делегации поднялся в воздух из одного из аэропортов Москвы согласно расписанию, несмотря на сложные метеорологические условия. Планируется, что перелет завершится посадкой в Швейцарии рано утром 17 февраля.
Переговоры в Женевы пройдут 17-18 февраля. На грядущей встрече планируется обсудить более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби, сообщали в Кремле. Речь пойдет о территориальном вопросе.
ТАСС со ссылкой на источник писал, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве будет расширена до 20 человек. Помимо Мединского в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.