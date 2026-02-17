Трамп призвал Киев скорее начать переговоры об урегулировании

16 февраля российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела в Женеву для участия в трехсторонних переговорах с США и Украиной. По словам источника ТАСС, планировалось, что перелет завершится посадкой в Швейцарии рано утром 17 февраля.