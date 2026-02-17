Газета
Главная / Политика /

Трамп призвал Киев скорее начать переговоры об урегулировании

Ведомости

Киеву стоит скорее начать переговоры об урегулировании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп прессе.

«Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров. Это все, что я вам скажу», – сказал американский лидер.

16 февраля российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела в Женеву для участия в трехсторонних переговорах с США и Украиной. По словам источника ТАСС, планировалось, что перелет завершится посадкой в Швейцарии рано утром 17 февраля.

Переговоры в Женевы пройдут 17-18 февраля. На встрече предполагается обсудить более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби, сообщали в Кремле. Речь пойдет о территориальном вопросе.

