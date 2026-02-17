Газета
Политика

Делегация РФ во главе с Мединским прибыла в Женеву для переговоров

Ведомости

Самолет с российской делегацией на борту прибыл в Женеву для трехсторонних переговоров с участием США и Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры в Женеве по урегулированию конфликта на Украине состоятся 17–18 февраля. На встрече планируется рассмотреть более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби, сообщали в Кремле. Речь пойдет о территориальном вопросе.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что делегация России на переговорах в Женеве будет расширена до 20 человек. Помимо Мединского в нее войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.

