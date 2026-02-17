Делегация РФ во главе с Мединским прибыла в Женеву для переговоров

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что делегация России на переговорах в Женеве будет расширена до 20 человек. Помимо Мединского в нее войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.