Акопян объявила о завершении гражданского брака с премьером Армении Пашиняном

Ведомости

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила о завершении их гражданского брака.

«Прошу всех быть сдержанными и корректными в отношении этой темы», – написала Акопян в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Других подробностей она не привела. Известно, что у Пашиняна и Акопян четверо детей.

ТАСС со ссылкой на проправительственные Telegram-каналы сообщает, что под «завершением гражданского брака» мог предполагаться не разрыв отношений, а их регистрация в ЗАГСе.

Пашиняну 50 лет, премьер-министром Армении он является с 8 мая 2018 г.

10 февраля сообщалось, что Пашинян исключил возможность вовлечения Армении в антироссийские действия. В интервью Общественному телевидению страны он заявил, что республика не намерена следовать логике шагов, направленных против России. Он также отмечал, что Ереван не намерен вступать в конфликт с Москвой, поскольку ценит текущие отношения.

