Акопян объявила о завершении гражданского брака с премьером Армении Пашиняном

10 февраля сообщалось, что Пашинян исключил возможность вовлечения Армении в антироссийские действия. В интервью Общественному телевидению страны он заявил, что республика не намерена следовать логике шагов, направленных против России. Он также отмечал, что Ереван не намерен вступать в конфликт с Москвой, поскольку ценит текущие отношения.