Венгрия настаивает на исключении спортивных функционеров РФ из списка санкций ЕС
Венгрия настаивает на исключении из списка санкций Европейского союза (ЕС) спортивных функционеров из России, пишет Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов.
Такие действия могут задержать принятие 20-го пакета санкций, который глава евродипломатии Кая Каллас хочет подготовить к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.
Кроме того, Каллас стремится согласовать действия с Великобританией, чтобы санкции возымели максимальный эффект. Газета пишет, что из-за сжатых сроков послы стран ЕС, скорее всего, встретятся 18 и 20 февраля, чтобы окончательно согласовать список рестрикций.
6 февраля Еврокомиссия представила новый 20-й пакет санкций против России, куда планируется включить еще 43 танкера. Общее число таких судов увеличится до 640. Кроме того, ЕС намерен ограничить приобретение новых танкеров и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.
Евросоюз намерен внести в санкционные списки еще 20 региональных банков, а также платформы, обеспечивающие торговлю криптовалютами, чтобы сократить возможности обхода ограничений. Еврокомиссия также предлагает ужесточить экспортные ограничения и ввести запрет на поставки товаров и услуг на сумму свыше 360 млн евро.