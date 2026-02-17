Венгрия настаивает на исключении спортивных функционеров РФ из списка санкций ЕС

6 февраля Еврокомиссия представила новый 20-й пакет санкций против России, куда планируется включить еще 43 танкера. Общее число таких судов увеличится до 640. Кроме того, ЕС намерен ограничить приобретение новых танкеров и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.