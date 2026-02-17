В Турции задержали 17 артистов и бизнесменов по делу о наркотиках

В Турции полиция задержала 17 человек в рамках расследования Генпрокуратуры Стамбула по делу о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. Всего ордера на задержание выданы в отношении 25 человек, сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на заявление прокуратуры.