В Турции задержали 17 артистов и бизнесменов по делу о наркотиках
В Турции полиция задержала 17 человек в рамках расследования Генпрокуратуры Стамбула по делу о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. Всего ордера на задержание выданы в отношении 25 человек, сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на заявление прокуратуры.
«В результате обысков было изъято в общей сложности 52,46 г марихуаны. Продолжаются усилия по задержанию восьми подозреваемых», – говорится в заявлении надзорного ведомства.
По данным телеканала, среди задержанных есть известные в стране артисты, в том числе солист группы Duman Каан Тангезе, певец Мурат Далкылыч и актер Исмаил Хаджиоглу.
В числе подозреваемых также значится ряд предпринимателей – руководители и партнеры компаний, работающих в сфере розничной торговли, логистики и услуг.
31 января в Турции уже проводились задержания известных артистов в рамках дела о наркотиках. Тогда по итогам рейда были задержаны 11 человек, среди которых комик Хасан Джан Кая, рэпер Эмирхан Чакал и другие.