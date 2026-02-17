Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Турции задержали 17 артистов и бизнесменов по делу о наркотиках

Ведомости

В Турции полиция задержала 17 человек в рамках расследования Генпрокуратуры Стамбула по делу о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. Всего ордера на задержание выданы в отношении 25 человек, сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на заявление прокуратуры.

«В результате обысков было изъято в общей сложности 52,46 г марихуаны. Продолжаются усилия по задержанию восьми подозреваемых», – говорится в заявлении надзорного ведомства.

По данным телеканала, среди задержанных есть известные в стране артисты, в том числе солист группы Duman Каан Тангезе, певец Мурат Далкылыч и актер Исмаил Хаджиоглу.

В числе подозреваемых также значится ряд предпринимателей – руководители и партнеры компаний, работающих в сфере розничной торговли, логистики и услуг.

31 января в Турции уже проводились задержания известных артистов в рамках дела о наркотиках. Тогда по итогам рейда были задержаны 11 человек, среди которых комик Хасан Джан Кая, рэпер Эмирхан Чакал и другие.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте