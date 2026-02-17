Bloomberg: сопротивление стран ЕС может ослабить новый пакет санкций против РФ

6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти меры должны дополнить ранее введенный запрет на импорт СПГ.