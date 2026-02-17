Bloomberg: сопротивление стран ЕС может ослабить новый пакет санкций против РФ
Попытка Евросоюза расширить санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для продажи нефти, сталкивается с разногласиями внутри блока. Это может ослабить содержание нового санкционного пакета, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Усиление разногласий, как отмечают собеседники издания, может привести к смягчению финальной версии пакета, несмотря на стремление Брюсселя сократить нефтегазовые доходы России и усилить давление.
По данным издания, 16 февраля послы стран ЕС обсудили предлагаемые меры. Евросоюз рассчитывает утвердить новый пакет санкций до конца месяца, однако для его принятия требуется согласие всех государств-членов.
6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти меры должны дополнить ранее введенный запрет на импорт СПГ.
Финансовый блок ограничений предусматривает дальнейшее ужесточение санкций против российской банковской системы. Евросоюз намерен включить в списки еще 20 региональных банков и платформы, обеспечивающие операции с криптовалютами. Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить экспортные ограничения и запретить поставки товаров и услуг на сумму свыше 360 млн евро.