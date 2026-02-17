В Нижней Саксонии признали экстремистским отделении партии «АдГ»

The Washington Post 13 января писала, что «АдГ» рассчитывает прийти к власти в 2026 г. В случае распада «хрупкой» правящей коалиции она может получить контроль над федеральным правительством. В течение 13 лет с момента основания АдГ, которую внутренние спецслужбы Германии относят к «правоэкстремистским» движениям, находилась в оппозиции – Европейскому союзу, миграционной политике и действующей власти. После федеральных выборов прошлого года партия стала крупнейшей силой вне правящей коалиции и главным оппонентом канцлера Фридриха Мерца, пишет WP.