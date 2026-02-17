В Нижней Саксонии признали экстремистским отделении партии «АдГ»
Региональное управление по защите конституции классифицировало отделение немецкой праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» в Нижней Саксонии как экстремистское. Об этом сообщила министр внутренних дел региона Даниэла Беренс в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводила телерадиокомпания NDR.
Министр подчеркнула, что теперь отделение «АдГ» в Нижней Саксонии будет находиться под наблюдением. По ее словам, партия пропагандирует крайне правые идеи и разжигает ненависть к этническим немцам с миграционным бэкграундом, беженцам и иммигрантам.
Опрос, проведенный Infratest dimap по заказу NDR в ноябре, показал, что около 20% избирателей в Нижней Саксонии готовы отдать свои голоса за «АдГ». Для сравнения, на выборах в 2022 г. партия получила всего 11% голосов.
«АдГ» признана «подтвержденной правоэкстремистской организацией» в четырех других федеральных землях: Бранденбурге, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Федеральное ведомство по охране конституции в мае 2025 г. признало партию правоэкстремистской, но из-за судебного иска, поданного партией, эта классификация была временно приостановлена.
The Washington Post 13 января писала, что «АдГ» рассчитывает прийти к власти в 2026 г. В случае распада «хрупкой» правящей коалиции она может получить контроль над федеральным правительством. В течение 13 лет с момента основания АдГ, которую внутренние спецслужбы Германии относят к «правоэкстремистским» движениям, находилась в оппозиции – Европейскому союзу, миграционной политике и действующей власти. После федеральных выборов прошлого года партия стала крупнейшей силой вне правящей коалиции и главным оппонентом канцлера Фридриха Мерца, пишет WP.
Обозреватели WP отмечают, что успех АдГ на региональном уровне может дестабилизировать федеральную коалицию и открыть партии путь к власти в масштабах всей страны.