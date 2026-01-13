Газета
Главная / Политика /

WP: АдГ рассчитывает прийти к власти в Германии в 2026 году

Ведомости

Немецкая праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассчитывает прийти к власти в 2026 г. В случае распада «хрупкой» правящей коалиции она может получить контроль над федеральным правительством, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В течение 13 лет с момента основания АдГ, которую внутренние спецслужбы Германии относят к «правоэкстремистским» движениям, находилась в оппозиции – Европейскому союзу, миграционной политике и действующей власти. После федеральных выборов прошлого года партия стала крупнейшей силой вне правящей коалиции и главным оппонентом канцлера Фридриха Мерца, пишет WP.

В 2026 г. выборы пройдут в пяти федеральных землях Германии. В двух восточных регионах АдГ уверенно лидирует в опросах общественного мнения. Победа в одной из этих земель может позволить партии впервые сформировать региональное правительство.

Welt: депутата АдГ исключили из фракции после поездки в Санкт-Петербург

Политика / Международные новости

Рост поддержки АдГ происходит на фоне разочарования избирателей партиями истеблишмента, трех лет экономического застоя и недовольства миграционной политикой, начатой еще при канцлере Ангеле Меркель, считают эксперты издания. По данным опросов, партия практически сравнялась по популярности с Христианско-демократическим союзом (ХДС), а в землях бывшей Восточной Германии остается безусловным лидером.

Обозреватели WP отмечают, что успех АдГ на региональном уровне может дестабилизировать федеральную коалицию и открыть партии путь к власти в масштабах всей страны.

8 декабря 2025 г. «Ведомости» писали, что рейтинги одобрения сформированного в мае 2025 г. правительства Германии под руководством Мерца достигли исторического минимума. Как свидетельствуют данные опроса от социологического института INSA, которые были опубликованы немецким изданием Bild, почти 70% немцев недовольны работой действующего правительства.

