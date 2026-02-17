Госдеп: США вернутся к ядерным испытаниям с РФ и КНР на равной основе

Он также добавил, что будущие переговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение вопросов ядерных испытаний и механизмов их верификации. По словам Йо, проблема контроля связана с ограниченными возможностями выявления сверхмалых испытаний: если государство может получать значимую информацию в ходе таких тестов, не рискуя их обнаружением, договоренности могут оказаться формальными.