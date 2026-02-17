Госдеп: США вернутся к ядерным испытаниям с РФ и КНР на равной основе

Госдеп: США вернутся к ядерным испытаниям с РФ и КНР на равной основеПереговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение и этих вопросов
Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с РФ и КНР, однако речь не идет о возобновлении масштабных атмосферных взрывов. Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
«Как заявил президент [США Дональд Трамп], Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний "на равной основе". <...> На равной основе означает соответствие определенному стандарту. Посмотрите на Китай и Россию, чтобы понять, что это за стандарт», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что будущие переговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение вопросов ядерных испытаний и механизмов их верификации. По словам Йо, проблема контроля связана с ограниченными возможностями выявления сверхмалых испытаний: если государство может получать значимую информацию в ходе таких тестов, не рискуя их обнаружением, договоренности могут оказаться формальными.
5 февраля завершил свое действие Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Тогда госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа считает невозможным «подлинный контроль над вооружениями в XXI в. без учета Китая». При этом он охарактеризовал ядерный арсенал КНР как крупный и быстро растущий.
10 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и США больше не имеют обязательств в рамках ДСНВ, но Москва будет и далее действовать ответственно. По его словам, российская сторона не получила четкого ответа от США на предложение президента РФ Владимира Путина сохранить статус-кво в отношении договора.