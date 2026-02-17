МИД Омана назвал переговоры США и Ирана в Женеве прогрессивными
Второй раунд непрямых переговоров между США и Ираном в Женеве завершился «хорошим прогрессом», заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.
«Непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Женеве завершились хорошим прогрессом в определении общих целей и текущих технических вопросов. Дух наших встреч был конструктивным», – написал он в соцсети Х. Аль-Бусаиди также высоко оценил вклад главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в процесс переговоров.
Глава МИД Омана отметил, что стороны ушли с четкими планами дальнейших действий до следующей встречи.
17 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявлял, что второй раунд переговоров между Ираном и США прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущей встречей. Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.
Переговоры между Ираном и США стартовали в Омане 6 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.