Суд на Украине арестовал экс-министра энергетики Галущенко
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заключил под стражу бывшего министра энергетики и экс-главу минюста Германа Галущенко по делу об отмывании средств компании «Энергоатом». Суд определил альтернативу в виде залога в размере 200 млн гривен (около $4,6 млн), передает «РБК-Украина».
Как сообщает издание, прокуратура настаивала на более высоком размере залога – 425 млн гривен (примерно $9,8 млн).
Суд арестовал Галущенко на 60 суток. Он был взят под стражу прямо в зале суда.
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Галущенко инкриминируется отмывание денежных средств, а также участие в преступной организации. Следствие утверждает, что в феврале 2021 г. на острове Ангилья члены преступной группы зарегистрировали фонд для привлечения около $100 млн «инвестиций». Руководил организацией гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис. Он профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов, подчеркнули правоохранители.
10 ноября 2025 г. антикоррупционные органы Украины выявили в энергетическом секторе крупную незаконную схему. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Галущенко занимал пост министра юстиции Украины с 17 июля по 19 ноября 2025 г. и министра энергетики Украины с 29 апреля 2021 г. по 17 июля 2025 г.