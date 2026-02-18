Трамп сообщил о вступлении в силу торговой сделки с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу торговой сделки между Соединенными Штатами и Японией. По его словам, Токио приступил к реализации первого пакета инвестиций в рамках обязательства вложить $550 млрд в американскую экономику. Об этом американский президент написал в Truth Social.