Главная / Политика /

Трамп сообщил о вступлении в силу торговой сделки с Японией

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу торговой сделки между Соединенными Штатами и Японией. По его словам, Токио приступил к реализации первого пакета инвестиций в рамках обязательства вложить $550 млрд в американскую экономику. Об этом американский президент написал в Truth Social.

По словам главы государства, инвестиции направлены на создание «сотен тысяч больших американских рабочих мест» и укрепление национальной и экономической безопасности США.

Трамп также объявил о запуске трех крупных проектов в стратегических секторах. В их числе – проект в сфере нефти и газа в Техасе, строительство газовой электростанции в Огайо и предприятие по добыче критически важных полезных ископаемых в Джорджии.

Президент отметил, что электростанция в Огайо станет «крупнейшей в истории», завод по производству сжиженного природного газа в Мексиканском заливе будет способствовать росту экспорта и «энергетическому доминированию» США, а разработка месторождений критических минералов позволит сократить зависимость от иностранных поставок.

В своем заявлении Трамп отдельно подчеркнул роль тарифной политики, назвав пошлины важным элементом реализации сделки. По его словам, соглашение станет частью стратегии по восстановлению промышленного производства в стране.

28 октября 2025 г. Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов. 

