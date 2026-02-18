VIII созыв Госдумы оказался самым лояльным за всю историю

Для сравнения, в VII созыве, завершившемся в сентябре 2021 г., оппозиция выступала против инициатив в 5,1% случаев. Наиболее условно «оппозиционной» партией в текущем созыве стала КПРФ: ее депутаты голосовали «против» в 5,3% случаев. Самой лояльной по этому показателю оказалась ЛДПР, члены которой выступили против лишь в 0,5% голосований.