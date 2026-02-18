VIII созыв Госдумы оказался самым лояльным за всю историю
VIII созыв Государственной думы к началу своей последней сессии демонстрирует наивысший уровень лояльности за всю историю. Депутаты от оппозиционных фракций голосуют против предлагаемых решений лишь в 3,7% случаев, поддерживая думскую повестку в 92,5% голосований, следует из изученных «Ведомостями» открытых данных.
Для сравнения, в VII созыве, завершившемся в сентябре 2021 г., оппозиция выступала против инициатив в 5,1% случаев. Наиболее условно «оппозиционной» партией в текущем созыве стала КПРФ: ее депутаты голосовали «против» в 5,3% случаев. Самой лояльной по этому показателю оказалась ЛДПР, члены которой выступили против лишь в 0,5% голосований.
С 2016 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин начал ужесточение регламента. В зале заседаний возросла активность, судя по параметрам, которые поддаются измерению. В ходе VII созыва 2016–2021 гг. депутаты в среднем приняли участие в 67% голосований, а в текущем VIII созыве – в 73%.