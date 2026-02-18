Вице-президент Филиппин заявила о намерении участвовать в президентских выборах

Дутерте-старший, занимавший пост президента Филиппин в 2016–2022 гг., был задержан 11 марта 2025 г. в Маниле по ордеру Интерпола, выданному по запросу Международного уголовного суда в Гааге. Экс-глава государства обвиняется в преступлениях против человечности в связи с кампанией по борьбе с наркотиками, в рамках которой, по версии следствия, происходили внесудебные расправы. Антинаркотическую кампанию он проводил на протяжении всей политической карьеры – сначала более двух десятилетий на посту мэра города Давао, а затем в должности президента страны. Перед задержанием, находясь в Гонконге, он заявлял сторонникам: «Если такова моя судьба, то я смирюсь с этим».