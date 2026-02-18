Минюст США запросил новые данные о якобы вмешательстве РФ в выборы в 2016 году

По данным издания, повестки, направленные в ноябре, требовали от получателей предоставить документы, связанные с подготовкой оценки разведывательного сообщества США, в которой подробно описывались якобы «масштабные и многосторонние усилия Москвы по оказанию помощи Трампу в победе над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 г.». Речь шла о документах за месяцы, которые предшествовали публикации в январе 2017 г. оценке разведывательной информации администрации экс-президента США Барака Обамы.