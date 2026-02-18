Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минюст США запросил новые данные о якобы вмешательстве РФ в выборы в 2016 году

Ведомости

Минюст США направил новые повестки в рамках расследования в отношении предполагаемых противников президента США Дональда Трампа и реакции американского правительства на якобы вмешательство России в президентские выборы 2016 г. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, повестки, направленные в ноябре, требовали от получателей предоставить документы, связанные с подготовкой оценки разведывательного сообщества США, в которой подробно описывались якобы «масштабные и многосторонние усилия Москвы по оказанию помощи Трампу в победе над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 г.». Речь шла о документах за месяцы, которые предшествовали публикации в январе 2017 г. оценке разведывательной информации администрации экс-президента США Барака Обамы.

Последние же повестки касаются любых записей за годы, прошедшие с тех пор, сообщили собеседники AP.

5 февраля Трамп заявил, что манипулированием американскими избирательными процессами занимались те же лица в США, которые прежде обвиняли в этом Россию. По словам главы Белого дома, что к подобной деятельности могли быть причастны и другие государства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте