Минюст США запросил новые данные о якобы вмешательстве РФ в выборы в 2016 году
Минюст США направил новые повестки в рамках расследования в отношении предполагаемых противников президента США Дональда Трампа и реакции американского правительства на якобы вмешательство России в президентские выборы 2016 г. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, повестки, направленные в ноябре, требовали от получателей предоставить документы, связанные с подготовкой оценки разведывательного сообщества США, в которой подробно описывались якобы «масштабные и многосторонние усилия Москвы по оказанию помощи Трампу в победе над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 г.». Речь шла о документах за месяцы, которые предшествовали публикации в январе 2017 г. оценке разведывательной информации администрации экс-президента США Барака Обамы.
Последние же повестки касаются любых записей за годы, прошедшие с тех пор, сообщили собеседники AP.
5 февраля Трамп заявил, что манипулированием американскими избирательными процессами занимались те же лица в США, которые прежде обвиняли в этом Россию. По словам главы Белого дома, что к подобной деятельности могли быть причастны и другие государства.