РФ и Иран с 1 апреля приступят к реализации части проекта коридора «Север – Юг»
Россия и Иран начнут реализацию проекта железнодорожной линии Решт – Астара, которая является частью международного транспортного коридора «Север – Юг», 1 апреля 2026 г. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.
По его словам, стороны успешно урегулировали все спорные вопросы, которые препятствовали запуску проекта. Он добавил, что РФ и Иран практически завершили все необходимые работы, включая оформление земельных участков и получение льгот. На «транспортной неделе» в России планируется подписание окончательного соглашения о начале реализации проекта 1 апреля, сказал Цивилев.
«Я хочу поблагодарить все наши рабочие группы, которые работают над этим проектом. Он очень сложный, но удалось решить все проблемы при реализации. Мы уже смело можем сказать, что с 1 апреля переходим в стадию реализации этого масштабного инфраструктурного проекта», – заключил министр (цитата по ТАСС).
Иранский посол в России Казем Джалили 11 февраля говорил, что процесс отчуждения земельных участков для начала строительства железной дороги Решт – Астара международного транспортного коридора «Север – Юг» будет завершен к 20 марта 2026 г. Он отметил, что иранские власти уже выкупили у собственников 110 км земли из 162 км будущего маршрута, добавил дипломат.
Реализация проекта строительства участка Решт – Астара оценочной стоимостью 1,6 млрд евро началась после заключения ирано-российского межправительственного соглашения в Тегеране в мае 2023 г. Согласно этому документу, Москва готова выделить кредит в размере 1,3 млрд евро для финансирования проекта, оставшуюся сумму возьмет на себя иранская сторона.