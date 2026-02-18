РФ и Иран с 1 апреля приступят к реализации части проекта коридора «Север – Юг»

«Я хочу поблагодарить все наши рабочие группы, которые работают над этим проектом. Он очень сложный, но удалось решить все проблемы при реализации. Мы уже смело можем сказать, что с 1 апреля переходим в стадию реализации этого масштабного инфраструктурного проекта», – заключил министр (цитата по ТАСС).