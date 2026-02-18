Конгресс Перу проголосовал за импичмент президенту Хосе Хери

Во время допроса он отказался предоставить свои телефонные записи и сказал, что знал бизнесмена до того, как стал президентом. Он добавил, что Чжихуа отказался позволить ему платить за конфеты и картины, которые он купил, «потому что был добр ко мне». После этого законодатели требовали отстранения президента, а генеральный прокурор открыл расследование о коррупции в отношении взаимодействия Хери с Чжихуа.