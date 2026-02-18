Конгресс Перу проголосовал за импичмент президенту Хосе Хери
Конгресс Перу проголосовал за импичмент президенту Хосе Хери после того, как он не сообщил о встречах с китайскими бизнесменами, находившимися под наблюдением правительства. Он стал шестым перуанским лидером за последнее десятилетие, покинувшим пост до окончания срока. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
«За» импичмент Хери проголосовали 75 членов конгресса, 24 высказались «против» и три воздержались от голосования. По словам источников газеты, законодательное собрание Перу проголосует за избрание нового лидера, оставив пост президента вакантным.
Импичмент последовал за публикацией трех видеозаписей, на которых Хери заходит в ресторан и магазин дома в Лиме, принадлежащего китайскому бизнесмену Ян Чжихуа, подвергшемуся государственному контролю в Перу. Лидер Перу признал, что видео были подлинными. Перуанское законодательство требует, чтобы президенты фиксировали свою официальную деятельность, но он не сообщал о визитах в заведения Чжихуа.
Во время допроса он отказался предоставить свои телефонные записи и сказал, что знал бизнесмена до того, как стал президентом. Он добавил, что Чжихуа отказался позволить ему платить за конфеты и картины, которые он купил, «потому что был добр ко мне». После этого законодатели требовали отстранения президента, а генеральный прокурор открыл расследование о коррупции в отношении взаимодействия Хери с Чжихуа.
Хери, в свою очередь, обвинил соперников в публикации видеозаписей с целью повлиять на предстоящие выборы. Ситуация обострилась, когда телевизионная программа Cuarto Poder, впервые показавшая эти видео, сообщила, что другой китайский бизнесмен – Цзи У Сяодун, находящийся под домашним арестом по подозрению в связи с незаконной лесозаготовкой, – трижды посещал президентский дворец за время правления Хери.
Хери вступил в должность президента 10 октября 2025 г. Он занял этот пост после импичмента бывшего лидера страны Дины Болуарте. Решение было принято из-за кризиса в сфере безопасности, с формулировкой «в связи с "моральной неспособностью" занимать пост главы государства».
Reuters писало, что, по данным на 24 декабря, избирательная комиссия Перу зарегистрировала 34 кандидата, которые примут участие в выборах президента страны. Агентство отметило, что окончательный список кандидатов комиссия опубликует 14 марта. Кроме того, возразить в отношении какого-либо из кандидатов может любой гражданин Перу, исходя из действующего законодательства страны. Сейчас в списке возможных будущих президентов есть экс-футболист Джордж Форсайт, популярный комик и пародист Карлос Альварес, а также родственники предыдущих президентов Перу.