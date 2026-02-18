Путин проведет совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с членами правительства в Кремле. В качестве основной темы будет рассмотрен вопрос о работе по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
В начале совещания по видеоконференцсвязи будут открыты пять объектов здравоохранения в разных субъектах России. Кроме того, с докладом выступят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава комиссии Госсовета «Продолжительная и активная жизнь» Станислав Воскресенский и руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.
Предыдущее совещание с членами правительства Путин проводил 21 января. Основной темой встречи стало рассмотрение системных вопросов, которые поднимали граждане в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Песков добавил, что работа по обращениям ведется в течение всего года, и напомнил, что этим также занимаются Общероссийский народный фронт, правительство и лично Путин.