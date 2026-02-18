Володин разрешил дарить женщинам цветы в Госдуме на 8 марта
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет приносить подарки в нижнюю палату идет на пользу депутатам. При этом он отметил, что 8 марта можно будет принести цветы женщинам. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника.
Володин пошутил, что это коммунисты придумали только раз в год к женщинам приходить с цветами, отметил один из собеседников издания.
«Ведомости» писали, что в Госдуму с 19 декабря запретили проносить подарки и алкогольные напитки. Такое распоряжение подписал руководитель аппарата нижней палаты Игорь Дивейкин. На подписание такого распоряжения могло повлиять то, что в Думе стало известно о продаже мест для участия там в круглых столах, рассуждает один из источников. По его словам, чтобы больше не было ситуаций, которые бы повлияли на репутацию нижней палаты, могло быть принято такое решение. Другой собеседник добавляет, что перед новогодними праздниками в Думу привозят много подарков.
Такой ситуации, в которой мы сейчас живем, давно не было, говорит депутат всех созывов Николай Харитонов (КПРФ): «Есть много недоброжелателей в нашей стране. Поэтому такое правило может быть вызвано безопасностью. Дума не проходной двор. По значимости это один из главных органов власти. Ситуация непростая, одни приносят подарки из добрых пробуждений, другие – нет. Мы все помним, какие случаи с подарками были ранее в разных городах».