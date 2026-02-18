Володин разрешил дарить женщинам цветы в Госдуме на 8 марта

«Ведомости» писали, что в Госдуму с 19 декабря запретили проносить подарки и алкогольные напитки. Такое распоряжение подписал руководитель аппарата нижней палаты Игорь Дивейкин. На подписание такого распоряжения могло повлиять то, что в Думе стало известно о продаже мест для участия там в круглых столах, рассуждает один из источников. По его словам, чтобы больше не было ситуаций, которые бы повлияли на репутацию нижней палаты, могло быть принято такое решение. Другой собеседник добавляет, что перед новогодними праздниками в Думу привозят много подарков.