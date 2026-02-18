The Economist: США могут снять санкции с РФ в обмен на экономические сделки
США в рамках переговоров о завершении конфликта на Украине обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на масштабные экономические договоренности, которые Москва оценивает в $12 трлн. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
По данным издания, в течение последнего года параллельно шли два трека переговоров между США и РФ: официальные американские консультации с Россией по вопросам конфликта на Украине, а также отдельные обсуждения потенциальных бизнес-сделок между представителями Кремля и Белого дома.
В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп может ускорить процесс урегулирования к июню 2026 г. и пойти на значительные уступки Москве, рассчитывая на экономические выгоды.
В материале отмечается, что сумма в $12 трлн кажется завышенной и, возможно, используется для популистских целей. Даже при благоприятном сценарии объемы потенциальной торговли и инвестиций значительно ниже предполагаемых цифр. По оценкам аналитиков, если американские компании получат половину доконфликтного импорта России и половину доходов иностранных фирм, их годовой оборот составит около $340 млрд, что существенно меньше озвученной суммы.
Наибольший интерес для американской стороны, по данным источников, представляют крупные энергетические и сырьевые проекты. В частности, речь идет о разработке месторождений в Западной Сибири и Арктике, включая проект Vostok Oil стоимостью около $160 млрд. Также обсуждаются запасы редкоземельных металлов в российской Арктике, которые Москва рассчитывает активнее выводить на мировой рынок.
Однако эксперты отмечают, что реализация подобных проектов сопряжена с серьезными рисками – от инфраструктурных и юридических проблем до сохраняющейся санкционной неопределенности. В отношении России действует около 23 000 ограничительных мер, и их отмена потребует согласования не только с конгрессом США, но и с европейскими союзниками.
Кроме того, за последние годы многие рыночные ниши в России заняли компании из Китая, Турции и других стран. Доля Китая в российском импорте выросла до 57% в 2024 г., а значительная часть расчетов ведется в юанях.
17 февраля Semafor сообщал, что Трамп затягивает проведение голосования по двухпартийному законопроекту об ужесточении санкций против российского энергетического сектора. 12 февраля глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что санкции против российской нефти будут сняты в случае мирного урегулирования украинского кризиса.