The Economist: США могут снять санкции с РФ в обмен на экономические сделки

В материале отмечается, что сумма в $12 трлн кажется завышенной и, возможно, используется для популистских целей. Даже при благоприятном сценарии объемы потенциальной торговли и инвестиций значительно ниже предполагаемых цифр. По оценкам аналитиков, если американские компании получат половину доконфликтного импорта России и половину доходов иностранных фирм, их годовой оборот составит около $340 млрд, что существенно меньше озвученной суммы.