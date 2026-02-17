Semafor: Трамп затягивает голосование по санкциям против российской энергетики

Как заявил в Киеве сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута), законопроект, подготовленный им совместно с республиканцем Линдси Грэмом (Южная Каролина), предполагает введение масштабных ограничительных мер, которые станут «кувалдой экономического давления» на Россию. По его словам, инициатива направлена на усиление давления на Москву в условиях возобновления переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве США в Женеве.