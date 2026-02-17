Semafor: Трамп затягивает голосование по санкциям против российской энергетики
Президент США Дональд Трамп затягивает проведение голосования по двухпартийному законопроекту об ужесточении санкций против российского энергетического сектора, сообщает Semafor со ссылкой на двух сенаторов-демократов.
Как заявил в Киеве сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута), законопроект, подготовленный им совместно с республиканцем Линдси Грэмом (Южная Каролина), предполагает введение масштабных ограничительных мер, которые станут «кувалдой экономического давления» на Россию. По его словам, инициатива направлена на усиление давления на Москву в условиях возобновления переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве США в Женеве.
Блюменталь подчеркнул, что лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн пообещал вынести законопроект на голосование до конца текущей сессии конгресса.
При этом, по словам сенатора, главным препятствием остается позиция президента. «Мы ждем зеленого света, но он так часто меняет курс, что у любого наблюдателя возникает ощущение головокружения», – заявил Блюменталь.
В свою очередь, 12 февраля глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что санкции против российской нефти будут сняты в случае мирного урегулирования украинского кризиса. Это, по его словам, приведет к снижению мировых цен на энергоносители.