Бессент допустил снятие санкций с российской нефти

Глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что санкции против российской нефти будут сняты в случае мирного урегулирования украинского кризиса. Это, по его словам, приведет к снижению мировых цен на энергоносители. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он пояснил, что если удастся достичь мира в Венесуэле, Иране, России и на Украине, на мировые рынки поступит большое количество нефти, и минфин снимет с нее санкции.

Президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что может ввести пошлины в 500% для стран, покупающих российскую нефть, без одобрения сената США. В июле 2025 г. Бессент предупреждал Пекин, что Вашингтон введет 100%-ные пошлины в случае продолжения закупок нефти из России. Тогда же Бессент упомянул законопроект в конгрессе США, разрешающий Трампу вводить пошлины до 500% на страны, покупающие российскую нефть, находящуюся под санкциями.

Bloomberg: США подготовили новые санкции против России

Политика / Международные отношения

22 октября 2025 г., управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания заявила о готовности продать зарубежные активы. 29 января «Лукойл» объявила, что продаст зарубежные активы американской инвестиционной компании Carlyle.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль не комментирует корпоративные договоренности, но важно, чтобы интересы российской компании «обеспечивались и были соблюдены». «Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми. Это основа нашей позиции», – добавил он.

