Бессент допустил снятие санкций с российской нефти

Президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что может ввести пошлины в 500% для стран, покупающих российскую нефть, без одобрения сената США. В июле 2025 г. Бессент предупреждал Пекин, что Вашингтон введет 100%-ные пошлины в случае продолжения закупок нефти из России. Тогда же Бессент упомянул законопроект в конгрессе США, разрешающий Трампу вводить пошлины до 500% на страны, покупающие российскую нефть, находящуюся под санкциями.