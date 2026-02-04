Bloomberg: США подготовили новые санкции против России

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов говорил «Ведомостям», что президент США Дональд Трамп пока намерен продолжить действовать в той же логике, в которой начинал переговоры, применяя кнут и пряник к обеим сторонам конфликта, поэтому введение новых санкций остается вероятным. По словам эксперта, именно поэтому Трамп выбирает санкции конкретно в отношении энергосектора, считая их самыми ощутимыми для России.