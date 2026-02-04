Bloomberg: США подготовили новые санкции против России
Вашингтон подготовил дополнительные санкции против Москвы, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
«США подготовили дополнительные санкции против России, но признаков их реализации нет», – говорится в материале.
О том что США разрабатывают новые антироссийские санкции, агентство писало в декабре 2025 г. Источники в Белом доме заявляли, что в Вашингтоне прорабатываются меры против судов так называемого «теневого флота», а также трейдеров, которые содействуют таким поставкам.
30 января комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект о новых санкциях против РФ.
Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов говорил «Ведомостям», что президент США Дональд Трамп пока намерен продолжить действовать в той же логике, в которой начинал переговоры, применяя кнут и пряник к обеим сторонам конфликта, поэтому введение новых санкций остается вероятным. По словам эксперта, именно поэтому Трамп выбирает санкции конкретно в отношении энергосектора, считая их самыми ощутимыми для России.
До этого, 22 октября 2025 г., управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания заявила о готовности продать зарубежные активы. 29 января «Лукойл» объявила, что продаст зарубежные активы американской инвестиционной компании Carlyle.