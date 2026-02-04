Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: США подготовили новые санкции против России

Ведомости

Вашингтон подготовил дополнительные санкции против Москвы, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«США подготовили дополнительные санкции против России, но признаков их реализации нет», – говорится в материале.

О том что США разрабатывают новые антироссийские санкции, агентство писало в декабре 2025 г. Источники в Белом доме заявляли, что в Вашингтоне прорабатываются меры против судов так называемого «теневого флота», а также трейдеров, которые содействуют таким поставкам.

30 января комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект о новых санкциях против РФ.

Зачем США готовят новые санкции против России и когда могут их применить

Политика / Международные новости

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов говорил «Ведомостям», что президент США Дональд Трамп пока намерен продолжить действовать в той же логике, в которой начинал переговоры, применяя кнут и пряник к обеим сторонам конфликта, поэтому введение новых санкций остается вероятным. По словам эксперта, именно поэтому Трамп выбирает санкции конкретно в отношении энергосектора, считая их самыми ощутимыми для России.

До этого, 22 октября 2025 г., управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания заявила о готовности продать зарубежные активы. 29 января «Лукойл» объявила, что продаст зарубежные активы американской инвестиционной компании Carlyle.

