Захарова с иронией напомнила Польше о неоплаченных счетах периода Смуты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о намерении польских властей подать иск против России из-за «последствий советского господства». Дипломат заявила, что у Москвы есть «векселя», которые Варшава якобы не оплатила со времен Смутного времени.
«Передайте им, что еще не все счета Марии Мнишек оплачены. Мы тут являемся еще и кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Financial Times 17 февраля писала, что Польша готовит иск к России за ущерб, который СССР якобы нанес Польской Народной Республике. Премьер-министр страны Дональд Туск поручил сформировать группу историков, которые будут оценивать события Второй мировой войны, а также последующие десятилетия. В Варшаве отметили, что проект будет долгосрочным из-за сложности с доступом к архивам.
По данным издания, сейчас оценивать сумму требований к России преждевременно. Работа будет более масштабней, чем при изучении преступлений нацистов.