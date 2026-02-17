FT: Польша готовит иск к России за якобы ущерб от СССР
Польша готовит иск к России за ущерб, который СССР якобы нанес Польской народной республике, пишет газета Financial Times (FT).
Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил сформировать группу историков, которые будут оценивать события Второй мировой войны, а также последующие десятилетия. В Варшаве отметили, что проект будет долгосрочным из-за сложности с доступом к архивам.
В материале говорится, что сейчас оценивать сумму требований к России преждевременно. Работа будет более масштабной, чем при изучении преступлений нацистов.
14 сентября 2022 г. Польша приняла резолюцию, в которой призвала ФРГ принять ответственность за вред, нанесенный нацистской Германией. В документе отмечалось, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению депутатов, несет ответственность за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 г.».
28 октября 2022 г. МИД Польши опубликовал дипломатическую ноту к России, в которой сказано, что республика намерена представить отчет о военных потерях, которые страна понесла в период Второй мировой войны, и потребует от России возмещения ущерба.
7 мая 2025 г. Туск сообщил, что республика больше не собирается добиваться от Германии выплат за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Он добавил, что с исторической точки зрения ущерб, который нанесла ФРГ, не был компенсирован в полной мере, но польское руководство не намерено поднимать эту тему в практическом плане. При этом Туск допустил, что со временем история может вновь поставить вопрос компенсаций.