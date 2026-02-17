FT: Польша готовит иск к России за якобы ущерб от СССР

7 мая 2025 г. Туск сообщил, что республика больше не собирается добиваться от Германии выплат за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Он добавил, что с исторической точки зрения ущерб, который нанесла ФРГ, не был компенсирован в полной мере, но польское руководство не намерено поднимать эту тему в практическом плане. При этом Туск допустил, что со временем история может вновь поставить вопрос компенсаций.