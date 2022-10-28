МИД Польши потребует репарации от России

Кроме того, от Германии потребовали возместить ущерб «жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей» и вернуть «украденные ФРГ в 1939-1945 гг.» активы и пассивы польских банков. Также в Польше обратили внимание немецких властей на «похищенные из Польши культурные ценности», которые до сих пор находятся на территории ФРГ. МИД Польши призвал Германию предпринять «системные действия» по их возвращению.