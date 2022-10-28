МИД Польши потребует репарации от России
Польша намерена представить отчет о военных потерях, которые страна понесла в период Второй мировой войны, и потребует от России возмещения ущерба. Об этом говорится в дипломатической ноте польского МИДа.
«Отчет о военных потерях, причиненных СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые проводились при составлении отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 гг.», — сказано в сообщении.
Кроме того, МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии по компенсации ущерба, причиненного стране во время Второй мировой войны. Материальные и нематериальные убытки от действий ФРГ польские власти оценили в 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (1 трлн 532 млрд 170 млн долларов США).
Кроме того, от Германии потребовали возместить ущерб «жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей» и вернуть «украденные ФРГ в 1939-1945 гг.» активы и пассивы польских банков. Также в Польше обратили внимание немецких властей на «похищенные из Польши культурные ценности», которые до сих пор находятся на территории ФРГ. МИД Польши призвал Германию предпринять «системные действия» по их возвращению.
14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу.
В резолюции отмечалось, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению депутатов, несет ответственность за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 г.». Предложение потребовать репарации от Москвы также поддержал польский президент Анджей Дуда, подчеркнув, что не видит причин, по которым этого не нужно делать.
В Кремле назвали подобные заявления о выплате Россией репараций «политическим экстремизмом» и «оголтелой русофобией». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией. В МИД РФ требования Польши к России о репарациях назвали «политическими фантазиями».
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