Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Фицо пригрозил Зеленскому прекратить поставки электроэнергии из-за «Дружбы»

Ведомости

На фоне прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии в республику. Он заявил об этом на пресс-конференции, транслируемой TASR.

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», – сказал Фицо (цитата по «РИА Новости»).

18 февраля Pravda писала, что правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в республике из-за нехватки нефти. Это связано с остановкой поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что якобы в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба» и транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её