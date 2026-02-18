Фицо пригрозил Зеленскому прекратить поставки электроэнергии из-за «Дружбы»
На фоне прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии в республику. Он заявил об этом на пресс-конференции, транслируемой TASR.
«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», – сказал Фицо (цитата по «РИА Новости»).
18 февраля Pravda писала, что правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в республике из-за нехватки нефти. Это связано с остановкой поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что якобы в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба» и транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.