Словакия объявила чрезвычайное положение из-за нехватки нефти
Правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в республике из-за нехватки нефти, пишет Pravda. Решение связано с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Кабинет министров также выделил часть аварийных нефтяных резервов в качестве кредита компании «Словнафт», управляющей единственным в Словакии нефтеперерабатывающим заводом. Она получит 250 000 т нефти, чего должно хватить примерно на месяц.
Чрезвычайное положение в Словакии в нефтяной сфере объявляется в случаях проблем с поставками нефтепродуктов, которые не могут быть решены без чрезвычайных мер, таких как высвобождение аварийных запасов путем продажи или предоставления в заем.
12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба» и транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.
16 февраля министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти. Стороны обратились к Загребу с просьбой содействовать поставкам российской нефти после перебоев с транзитом по нефтепроводу «Дружба» через Украину.