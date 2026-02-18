Газета
Политика

Над регионами России за шесть часов сбили 52 украинских беспилотника

Ведомости

Силы ПВО с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все сбитые аппараты были самолетного типа. Наибольшее число БПЛА – 32 – уничтожено над Брянской областью. Еще семь беспилотников сбиты над Калужской областью, шесть – над Смоленской областью, шесть – над Курской областью и один – над Волгоградской областью.

До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 18 февраля российские военные перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Больше всего аппаратов тогда также было ликвидировано в Брянской области – 21.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев усилил атаки перед вторым днем переговоров в Женеве. По ее словам, удары наносятся по жилым кварталам, соцучреждениям, а также объектам тепло-, водо- и электроснабжения, не связанным с предприятиями российского военно-промышленного комплекса.

