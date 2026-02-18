Росконгресс организует мероприятия на ПМЭФ-2026 в честь Саудовской Аравии
Королевство Саудовская Аравия выступит страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 г. Об этом было объявлено на торжественном заседании Хакимовского клуба, приуроченном к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.
В рамках подготовки к ПМЭФ-2026 Хакимовский клуб при поддержке Фонда Росконгресс планирует организовать серию тематических мероприятий на полях форума, направленных на развитие деловых и инвестиционных связей между Россией и Саудовской Аравией.
Хакимовский клуб – это площадка народной дипломатии, где встречаются дипломаты, ученые, общественные и религиозные деятели. Целю клуба является укрепление связей России с арабскими, исламскими странами и государствами Африки.
3 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провели телефонный разговор. Они обсудили работу в формате ОПЕК+. Также лидеры затронули «актуальную международную и региональную проблематику».