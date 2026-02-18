Росконгресс организует мероприятия на ПМЭФ-2026 в честь Саудовской Аравии

Королевство Саудовская Аравия выступит страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 г. Об этом было объявлено на торжественном заседании Хакимовского клуба, приуроченном к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.