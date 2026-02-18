Филат рассказал о проблемах Молдавии с обеспечением продуктами питания
Молдавия стала терять способность обеспечивать жителей базовыми продуктами питания, растет ее зависимость от импорта. Об этом сообщил в Telegram-канале бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат.
«Рост молдавского экспорта в 2025 г. во многом носит иллюзорный характер, поскольку обеспечен сырьем, а не переработкой <...>. Молдова теряет способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания и все больше зависит от поставок из-за рубежа», – написал он.
По словам Филата, тревожная динамика была зафиксирована почти по всем показателям. Он напомнил, что 20 лет назад Молдавия в основном поставляла за рубеж переработанную пищевую продукцию, а доля сельскохозяйственного сырья не занимала больше 25–30% агропромышленного экспорта, сейчас все стало наоборот. Экс-премьер-подчеркнул, что государство почти полностью экспортирует сырье и пользуется готовыми продуктами питания из других стран.
Политик рассказал, что до 2022 г. каждый год объем производства и потребления скоропортящейся молочной продукции в республике наблюдался на уровне 120 000 т. К 2025 г. производство этих товаров внутри страны сократилось до менее чем 70 000 т. При этом импорт продукции превысил 50 000 т, преимущественно за счет поставок с Украины.
12 февраля глава миссии ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко говорила, что Молдавия пока не завершила необходимые реформы для начала переговоров о вступлении в Европейский союз и находится лишь на начальном этапе интеграционного процесса. По ее словам, в публичном пространстве появляются некорректные утверждения о том, что страна уже сделала все, но ее продвижение к членству в ЕС якобы блокируется отдельными государствами союза. Пьорко подчеркнула, что республике предстоит значительный объем работы, прежде всего в законодательной сфере и в части реализации реформ.