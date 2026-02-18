Филат рассказал о проблемах Молдавии с обеспечением продуктами питания

12 февраля глава миссии ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко говорила, что Молдавия пока не завершила необходимые реформы для начала переговоров о вступлении в Европейский союз и находится лишь на начальном этапе интеграционного процесса. По ее словам, в публичном пространстве появляются некорректные утверждения о том, что страна уже сделала все, но ее продвижение к членству в ЕС якобы блокируется отдельными государствами союза. Пьорко подчеркнула, что республике предстоит значительный объем работы, прежде всего в законодательной сфере и в части реализации реформ.