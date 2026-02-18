Газета
Политика

Макрон назвал свободу слова в интернете «полной чушью»

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в интернете, несмотря на непрозрачность алгоритмов социальных сетей. Об этом он сказал во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.

Он добавил, что никто не знает, как именно пользователи направляют через «эту самую свободу слова». Макрон подчеркнул, что хотел бы избегать ненавистнических высказываний, и указал на то, что алгоритмы необходимо сделать прозрачными.

«Я, кстати, хочу поддерживать своего рода общественный порядок», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

25 декабря 2025 г. основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Макрон пытается превратить Евросоюз в «цифровой ГУЛАГ». Он считает, что президент Франции делает это «посредством цензуры» по закону о цифровых услугах ЕС и массового наблюдения через контроль чатов.

