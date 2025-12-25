Дуров: Макрон пытается превратить Евросоюз в «цифровой ГУЛАГ»

24 декабря госдеп США ввел санкции в отношении экс-комиссара Евросоюза (ЕС) Бретона и еще четырех европейских чиновников за, как утверждают в ведомстве, их попытки заставить американские компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Это произошло после того, как 5 декабря в ЕС соцсети X бизнесмена Илона Маска впервые вынесли штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах.