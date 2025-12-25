Дуров: Макрон пытается превратить Евросоюз в «цифровой ГУЛАГ»Президент Франции цензурирует и контролирует платформы, считает основатель Telegram
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается превратить Евросоюз в «цифровой ГУЛАГ», считает основатель Telegram Павел Дуров.
«Столкнувшись с крайне низкими рейтингами одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превращая весь ЕС в цифровой ГУЛАГ», – написал он в X.
Дуров считает, что Макрон делает это «посредством цензуры» по закону о цифровых услугах ЕС и массового наблюдения через контроль чатов. Он добавил, что попавший под санкции США соавтор закона Тьерри Бретон является «близким союзником и назначенцем Макрона».
24 декабря госдеп США ввел санкции в отношении экс-комиссара Евросоюза (ЕС) Бретона и еще четырех европейских чиновников за, как утверждают в ведомстве, их попытки заставить американские компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Это произошло после того, как 5 декабря в ЕС соцсети X бизнесмена Илона Маска впервые вынесли штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах.
Макрон осудил решение США, заявив, что цифровые регламенты Евросоюза были приняты в результате «демократического и суверенного процесса Европарламентом и Советом ЕС».
Конфликт Маска и Бретона начался еще в конце 2024 г. Тогда Маск называл Бретона «тираном Европы» после того, как бывший еврокомиссар заподозрил миллиардера во вмешательстве в дела ЕС. Маск тогда ответил политику, что американское «иностранное вмешательство» – единственная причина, по которой Франция сегодня «не говорит по-немецки или по-русски».
После декабрьского штрафа в отношении X американский бизнесмен призвал ликвидировать Евросоюз и предоставить суверенитет государствам – членам объединения, а также согласился с мнением о том, что ЕС – «Четвертый рейх»