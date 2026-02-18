Мединский провел дополнительную встречу с украинской стороной в Женеве
Глава российской делегации на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский провел дополнительную встречу с украинской стороной перед выездом в аэропорт Женевы, передает «Вести».
Переговоры продлились два часа и проходили в гостинице Intercontinental. Детали диалога не раскрываются.
17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. В первый день консультации продолжались в течение шести часов, во второй – менее двух часов. Мединский, возглавлявший российскую группу, охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую.
Дата следующего раунда пока не назначена, но он может состояться в ближайшее время. Также не определено место встречи, но Швейцария выразила готовность принять новый раунд переговоров.