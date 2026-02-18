Песков оценил потенциал торгово-экономических отношений РФ и США

The Economist со ссылкой на источники писал, что США в рамках переговоров о завершении конфликта на Украине обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на масштабные экономические договоренности, которые Москва оценивает в $12 трлн. По данным издания, в течение последнего года параллельно шли два трека переговоров между США и РФ: официальные американские консультации с Россией по вопросам конфликта на Украине, а также отдельные обсуждения потенциальных бизнес-сделок между представителями Кремля и Белого дома.