Политика

Песков оценил потенциал торгово-экономических отношений РФ и США



Торгово-экономические и инвестиционные отношения между Россией и США могут быть взаимовыгодными. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РБК, комментируя статью издания The Economist. 

«Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США», — добавил он.

The Economist со ссылкой на источники писал, что США в рамках переговоров о завершении конфликта на Украине обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на масштабные экономические договоренности, которые Москва оценивает в $12 трлн. По данным издания, в течение последнего года параллельно шли два трека переговоров между США и РФ: официальные американские консультации с Россией по вопросам конфликта на Украине, а также отдельные обсуждения потенциальных бизнес-сделок между представителями Кремля и Белого дома.

В материале отмечается, что сумма в $12 трлн кажется завышенной и, возможно, используется для популистских целей. Даже при благоприятном сценарии объемы потенциальной торговли и инвестиций окажутся значительно ниже предполагаемых цифр. По оценкам аналитиков, если американские компании получат половину доконфликтного импорта России и половину доходов иностранных фирм, их годовой оборот составит около $340 млрд, что существенно меньше озвученной суммы.

