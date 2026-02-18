Газета
Главная / Политика /

Медведев заявил о начале схватки между Залужным и Зеленским

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт президента Украины Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного «схваткой фельдмаршала и коверного клоуна». Так он написал в своем Telegram-канале.

«Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. <...> Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», – сказал Медведев.

18 февраля Залужный в интервью Associated Press заявил, что план украинского контрнаступления 2023 г., разработанный при помощи партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов.

