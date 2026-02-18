AP: Залужный грозил ввести войска в Киев в ответ на рейд СБУ в 2022 году

В этом же интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 г. По его словам, первоначальный план предусматривал концентрацию сил для установления контроля над Запорожской областью и продвижения к Азовскому морю, что позволило бы «перерезать» сухопутный коридор снабжения Крыма. Однако, как утверждает бывший главком, силы были рассредоточены по широкой линии фронта, что снизило их ударную мощь и повлияло на итог операции.