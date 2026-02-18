AP: Залужный грозил ввести войска в Киев в ответ на рейд СБУ в 2022 году
Экс-главнокомандующий ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в 2022 г. сотрудники СБУ провели обыск в его офисе, а он в ответ пригрозил вооруженным сопротивлением. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.
По словам Залужного, разногласия между ним и президентом Владимиром Зеленским начались в феврале 2022 г. на фоне споров о ведении боевых действий. Кульминацией конфликта, как утверждает дипломат, стали события сентября, когда сотрудники СБУ провели обыск в его офисе. Он заявил, что в тот момент в помещении находились более десяти британских офицеров.
После произошедшего Залужный связался с главой офиса президента Украины в то время Андреем Ермаком и предупредил о возможном вооруженном ответе.
«Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки», – приводит агентство его слова.
В этом же интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 г. По его словам, первоначальный план предусматривал концентрацию сил для установления контроля над Запорожской областью и продвижения к Азовскому морю, что позволило бы «перерезать» сухопутный коридор снабжения Крыма. Однако, как утверждает бывший главком, силы были рассредоточены по широкой линии фронта, что снизило их ударную мощь и повлияло на итог операции.
Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ с 2021 по 2024 г. В феврале 2024 г. его сменил Александр Сырский.