Судьи МУС пожаловались на блокировку аккаунтов в Amazon и Google из-за санкций
Судьи Международного уголовного суда (МУС), подвергшиеся санкциям со стороны США, столкнулись с серьезными материальными и психологическими трудностями. Об этом сообщает The Guardian.
Издание провело интервью с судьями, попавшими в санкционный список. Работающая в МУС канадка Кимберли Прост поделилась, что включение в список стало для нее настоящим потрясением. Она рассказала, что ее кредитные карты, аккаунты в Amazon и Google были заблокированы из-за введенных ограничений. «Эти меры направлены на то, чтобы подорвать нашу способность объективно и независимо выполнять свою работу», – подчеркнула Прост.
Судья МУС из Перу Лус дель Кармен Ибаньес Карранса также столкнулась с проблемами. Ее банк в Нидерландах аннулировал кредитную карту. Она выразила недовольство чрезмерным соблюдением санкций, отметив, что некоторые банки перестраховываются из-за своих связей с американскими учреждениями.
Особенно ее расстроило то, что санкции затронули ее дочь, у которой аннулировали американскую визу и заблокировали аккаунты в Google. «Она живет в другой части мира и не имеет никакого отношения к Международному уголовному суду. Это чистая месть за то, чего она не совершала», – заявила судья.
На данный момент под санкциями США находятся 11 должностных лиц МУС, включая главного прокурора и восемь судей. Им запрещен въезд в страну, а американским компаниям и их сотрудникам грозят штрафы и уголовная ответственность за предоставление услуг этим лицам.
США ввели санкции против судей МУС в августе 2025 г. Под рестрикции попали Прост (Канада), Николя Гийу (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал). «Соединенные Штаты ясно и решительно выступили против политизации МУСа, злоупотребления властью, игнорирования нашего национального суверенитета и незаконного превышения судебных полномочий», – говорилось в сообщении американского госсекретаря Марко Рубио.