Власти США заявили, что не планировали вторжение в Гренландию
Соединенные Штаты никогда не рассматривали возможность вторжения в Гренландию, несмотря на резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
«У Трампа очень агрессивный стиль, но никогда не было даже возможности того, что США собирались вторгнуться в Гренландию», – сказал Райт (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, геополитическая напряженность вокруг Гренландии стала своеобразным сигналом тревоги, но европейским союзникам не стоит опасаться действий Вашингтона. Райт подчеркнул, что США остаются надежным партнером для Европы.
Министр отметил, что жесткая риторика американской администрации была направлена на укрепление европейского потенциала. «Вся эта жесткая позиция США призвана добиться того, чтобы Европа имела более сильные вооруженные силы, более устойчивую энергетическую систему и более крепкую экономику», – добавил Райт.
Глава Минэнерго также заверил, что США не намерены использовать поставки энергоресурсов как инструмент политического давления. По его словам, Вашингтон останется надежным и стабильным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) для европейских стран.
Притязания Трампа на Гренландию прозвучали в начале его второго президентского срока и усилились в начале 2026 г. В качестве обоснования американский лидер заявил, что острову якобы угрожают российские и китайские корабли.
13 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европе необходимо «приобрести силу», чтобы противостоять новому глобальному «беспорядку». «К сожалению, сила – одно из средств, которое работает в этом новом мировом беспорядке, и поэтому Европа должна быть достаточно сильной», – сказала она.