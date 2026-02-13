Премьер Дании призвала Европу стать сильнее перед новым мировым «беспорядком»
Европе необходимо «приобрести силу», чтобы противостоять новому глобальному «беспорядку», заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ее слова передает The Guardian.
«К сожалению, сила – одно из средств, которое работает в этом новом мировом беспорядке, и поэтому Европа должна быть достаточно сильной», – сказала она.
В интервью Financial Times Фредериксен также подчеркнула, что Европа должна перейти к «чрезвычайному мышлению» в условиях формирующегося мирового порядка, где решающую роль играет мощь государств. «Европа, которая не способна и не готова защитить себя, в какой-то момент погибнет», – предупредила Фредериксен.
Датский премьер прибыла в Мюнхен вместе с министром иностранных дел Ларсом Лекке Расмуссеном и министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном, уточняет The Guardian. Это их первое крупное международное мероприятие после кризиса вокруг Гренландии, который обострил отношения с США. Ожидается, что Фредериксен проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в том числе по вопросам, связанным с Арктикой.
В рамках конференции Фредериксен также примет участие в дискуссиях о трансатлантических отношениях и безопасности в Арктическом регионе.
3 февраля стало известно, что силы НАТО начали планирование операции «Арктический страж» возле Гренландии. По словам пресс-секретаря Верховного командования НАТО в Европе Мартина О’Доннелла, она «еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и на Крайнем Севере».
10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа может «быть сметена через пять лет», если не предпримет активных мер в условиях нарастающих геополитических и экономических угроз.
По словам Макрона, европейские страны переживают глубокий кризис доверия и стратегической неопределенности, связанный прежде всего с политикой США и усиливающимся экономическим давлением со стороны Китая. Он отметил, что Европа больше не понимает, «как далеко готовы зайти американцы», а периоды напряженности сменяются «трусливым облегчением», которое создает ложное ощущение стабильности.