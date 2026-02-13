Премьер Дании призвала Европу стать сильнее перед новым мировым «беспорядком»

Датский премьер прибыла в Мюнхен вместе с министром иностранных дел Ларсом Лекке Расмуссеном и министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном, уточняет The Guardian. Это их первое крупное международное мероприятие после кризиса вокруг Гренландии, который обострил отношения с США. Ожидается, что Фредериксен проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в том числе по вопросам, связанным с Арктикой.