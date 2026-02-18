Мединский пошутил, что остановился с украинской делегацией на Крещении Руси
Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский пошутил, что на переговорах в Женеве «остановились на Крещении Руси».
«В рабочем порядке, если вы имеете ввиду шутки про уроки истории — мы на остановились Крещении Руси остановились», – сказал переговорщик корреспонденту RT.
16 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что одной из главных тем этого раунда станут «вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем».
В интервью Axios, опубликованном 17 февраля, Зеленский сообщил, что поручил украинской делегации поднять на переговорах вопрос об организации встречи с Владимиром Путиным. По его мнению, личный контакт стал бы лучшей возможностью добиться прогресса по территориальному спору. По итогам переговоров украинский лидер заявил, что по Донбассу и Запорожской АЭС «пока позиции разные».
В июне 2025 г. генсек НАТО Марк Рютте заявил, что за столом переговоров должен находиться сам Путин, а не «историк, который <…> рассказывает нам историю России и Украины с XII века». Мединский в ответ предложил отправить Рютте школьный учебник учебник истории, чтобы тот выучил, что «в XII веке Украины не было». «Если бы великому князю ростовскому, смоленскому, киевскому Владимиру Мономаху сказали, что он живет на Украине, он бы, наверное, удивился», – сказал он.