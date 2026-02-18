Мединский пошутил, что остановился с украинской делегацией на Крещении Руси

В июне 2025 г. генсек НАТО Марк Рютте заявил, что за столом переговоров должен находиться сам Путин, а не «историк, который <…> рассказывает нам историю России и Украины с XII века». Мединский в ответ предложил отправить Рютте школьный учебник учебник истории, чтобы тот выучил, что «в XII веке Украины не было». «Если бы великому князю ростовскому, смоленскому, киевскому Владимиру Мономаху сказали, что он живет на Украине, он бы, наверное, удивился», – сказал он.