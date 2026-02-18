Франция пойдет на уступки ради сделки по истребителям Rafale для Индии
Франция готова пойти на значительные уступки для реализации индийского плана по закупке 114 истребителей Rafale, включая передачу технологий и локализацию производства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые осведомлены о переговорах между президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Нарендрой Моди.
Как пишет Bloomberg, Париж стал для Нью-Дели ключевым оборонным партнером наряду с Россией. Французская сторона предлагает условия, соответствующие курсу Индии на укрепление собственной оборонной промышленности, включая совместное производство и передачу технологий. Успешным примером такого взаимодействия стал проект P-75 Scorpene: шесть подводных лодок были построены индийской государственной компанией Mazagon Dock Shipbuilders совместно с французской Naval Group с учетом локальных требований.
Аналогичную модель Индия стремится реализовать и в рамках потенциальной сделки по 114 истребителям Rafale. Этот контракт может стать одним из крупнейших проектов модернизации индийских ВВС за последние годы. Сделка уже одобрена профильным комитетом по обороне, однако переговоры по цене и условиям продолжаются.
Как объясняют собеседники Bloomberg, объявление о военном контракте во время визита Макрона маловероятно. Индия обычно не связывает оборонные закупки с двусторонними встречами, а парламент страны в данный момент проводит заседания, что делает обсуждение этой темы особенно деликатным. Предыдущие контракты по Rafale сопровождались политическими спорами и обвинениями в коррупции, которые правительство Моди отвергало.
Помимо оборонной сферы, Париж и Нью-Дели расширяют сотрудничество в атомной энергетике (Индия планирует довести установленную мощность АЭС до 100 гигаватт к 2047 г.), а также в области искусственного интеллекта.
17 февраля, как писали «Ведомости», Совет по оборонным закупкам Индии одобрил пакет закупок стоимостью 3,6 трлн рупий, или $39,7 млрд. Подавляющая часть суммы ($35,88 млрд) выделяется на приобретение 114 истребителей Rafale французской корпорации Dassault, включая закупку крылатых ракет Scalp. Также в пакет входит приобретение в США шести дополнительных базовых патрульных самолетов Boeing P-8I Neptune (порядка $3 млрд) и 288 дополнительных зенитных управляемых ракет в России для зенитных ракетных систем С-400 ($1,1 млрд).