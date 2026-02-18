Франция пойдет на уступки ради сделки по истребителям Rafale для Индии

Как объясняют собеседники Bloomberg, объявление о военном контракте во время визита Макрона маловероятно. Индия обычно не связывает оборонные закупки с двусторонними встречами, а парламент страны в данный момент проводит заседания, что делает обсуждение этой темы особенно деликатным. Предыдущие контракты по Rafale сопровождались политическими спорами и обвинениями в коррупции, которые правительство Моди отвергало.