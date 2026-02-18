Путин назвал демографию национальным приоритетом на годы вперед
Демографическое развитие остается национальным приоритетом России, заявил президент Владимир Путин на правительственном совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.
Больницы, поликлиники, онкодиспансеры и диагностические лаборатории, оснащенные современным оборудованием, значимы «для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа», подчеркнул политик. «Это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – заключил он.
С 2025 г. показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности работы региональных руководителей. 19 декабря 2025 г. Путин в ходе программы «Итоги года» рассказал, что в 25 регионах России обозначилась положительная демографическая тенденция. 21 января Путин попросил продлить часы работы детских садов и ясельных групп до 20:00, чтобы способствовать более раннему выходу женщин из декрета.