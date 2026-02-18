Путин назвал демографию национальным приоритетом на годы вперед

С 2025 г. показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности работы региональных руководителей. 19 декабря 2025 г. Путин в ходе программы «Итоги года» рассказал, что в 25 регионах России обозначилась положительная демографическая тенденция. 21 января Путин попросил продлить часы работы детских садов и ясельных групп до 20:00, чтобы способствовать более раннему выходу женщин из декрета.