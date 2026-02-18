Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назвал демографию национальным приоритетом на годы вперед

Анна Бойцова

Демографическое развитие остается национальным приоритетом России, заявил президент Владимир Путин на правительственном совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

Больницы, поликлиники, онкодиспансеры и диагностические лаборатории, оснащенные современным оборудованием, значимы «для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа», подчеркнул политик. «Это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – заключил он.

С 2025 г. показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности работы региональных руководителей. 19 декабря 2025 г. Путин в ходе программы «Итоги года» рассказал, что в 25 регионах России обозначилась положительная демографическая тенденция. 21 января Путин попросил продлить часы работы детских садов и ясельных групп до 20:00, чтобы способствовать более раннему выходу женщин из декрета.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её