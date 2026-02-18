Путин призвал улучшать качество и доступность медицины в России
Качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться по всей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи во время открытия новых региональных объектов здравоохранения.
«Вновь подчеркну: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны», – сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что необходимо прилагать все усилия, чтобы медицинские работники могли трудиться в комфортных условиях, а граждане — получать необходимую помощь. По словам Путина, Москва сейчас является регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине.
18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин проведет встречу с членами правительства в Кремле и в начале встречи будут открыты пять объектов здравоохранения в разных субъектах страны. Основной темой совещания станет вопрос о работе по модернизации первичного звена здравоохранения.