Путин призвал улучшать качество и доступность медицины в России

18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин проведет встречу с членами правительства в Кремле и в начале встречи будут открыты пять объектов здравоохранения в разных субъектах страны. Основной темой совещания станет вопрос о работе по модернизации первичного звена здравоохранения.