Кадыров опроверг слухи о принудительном примирении с Керимовым в Кремле

Конфликт Кадырова и Керимова начался в октябре 2024 г. Тогда Кадыров на совещании с силовиками прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в Москве, заявив, что депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев, а также сенатор от Дагестана Керимов и депутат Госдумы от Башкортостана Ризван Курбанов якобы заказали его убийство. Глава Чечни пообещал сенатору и депутатам кровную месть, если они не докажут свою «невиновность».