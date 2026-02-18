Кадыров опроверг слухи о принудительном примирении с Керимовым в Кремле
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недостоверной информацию о том, что его рукопожатие с сенатором Сулейманом Керимовым было организовано в Кремле по принуждению. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
Поводом для опровержения стали появившиеся в СМИ сообщения о том, что председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявлял о специальном вызове политиков в Кремль для примирения. Кадыров подчеркнул, что это неправда: «Меня никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль».
По словам главы Чечни, с Керимовым его всегда связывали дружеские и деловые отношения, а имевшее место «недопонимание» потребовало личной встречи и мужского разговора. «Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки», – пояснил он. Кадыров также добавил, что ему достаточно знать мнение президента Владимира Путина, чтобы принимать решения безотлагательно.
Конфликт Кадырова и Керимова начался в октябре 2024 г. Тогда Кадыров на совещании с силовиками прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в Москве, заявив, что депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев, а также сенатор от Дагестана Керимов и депутат Госдумы от Башкортостана Ризван Курбанов якобы заказали его убийство. Глава Чечни пообещал сенатору и депутатам кровную месть, если они не докажут свою «невиновность».
В Кремле на фоне угроз заявили, что если гражданин получает угрозы в свой адрес, то он может обратиться в правоохранительные органы. Сами заявления Кадырова там комментировать не стали.