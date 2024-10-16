В Кремле не стали давать оценку угрозам о кровной мести от Кадырова
Если гражданин получает угрозы в свой адрес, то он может обратиться в правоохранительные органы, других комментариев о заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова про кровную месть Кремль не может дать. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», – сказал Песков.
10 октября Кадыров на совещании с силовиками прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в Москве, заявив, что депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев, а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутат Госдумы от Башкортостана Ризван Курбанов якобы заказали его убийство. Глава Чечни пообещал сенатору и депутатам кровную месть, если они не докажут свою «невиновность».
На следующий день депутат Курбанов заявил в своем Telegram-канале, что никогда не участвовал в покушении на Кадырова и не имеет отношения к компании Wildberries. 16 октября Барахоев также рассказал, что ничего не знает о попытках заказать убийство главы Чечни.