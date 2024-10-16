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В Кремле не стали давать оценку угрозам о кровной мести от Кадырова

Ведомости

Если гражданин получает угрозы в свой адрес, то он может обратиться в правоохранительные органы, других комментариев о заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова про кровную месть Кремль не может дать. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», – сказал Песков.

10 октября Кадыров на совещании с силовиками прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в Москве, заявив, что депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев, а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутат Госдумы от Башкортостана Ризван Курбанов якобы заказали его убийство. Глава Чечни пообещал сенатору и депутатам кровную месть, если они не докажут свою «невиновность».

На следующий день депутат Курбанов заявил в своем Telegram-канале, что никогда не участвовал в покушении на Кадырова и не имеет отношения к компании Wildberries. 16 октября Барахоев также рассказал, что ничего не знает о попытках заказать убийство главы Чечни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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