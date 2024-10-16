Депутат ГД от Ингушетии опроверг обвинения Кадырова в покушении на его убийство

10 октября Кадыров на совещании с силовиками прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в Москве, заявив, что Барахоев, а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутат Госдумы от Башкортостана Ризван Курбанов якобы заказали его убийство. Глава Чечни пообещал сенатору и депутатам кровную месть, если они не докажут свою «невиновность».