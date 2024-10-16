Депутат ГД от Ингушетии опроверг обвинения Кадырова в покушении на его убийство
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев заявил, что ничего не знает о попытках заказать убийство главы Чечни Рамзана Кадырова и не имеет отношения к данному вопросу. Парламентарий высказался на этот счет на встрече с общественностью Малгобека в Ингушетии.
«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», – сказал Барахоев (цитата по ТАСС).
10 октября Кадыров на совещании с силовиками прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в Москве, заявив, что Барахоев, а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутат Госдумы от Башкортостана Ризван Курбанов якобы заказали его убийство. Глава Чечни пообещал сенатору и депутатам кровную месть, если они не докажут свою «невиновность».
На следующий день депутат Курбанов заявил в своем Telegram-канале, что никогда не участвовал в покушении «на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний», а также не имеет отношения к компании Wildberries.