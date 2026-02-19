Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: выступление Зеленского в Мюнхене показало его нежелание достичь мира

Ведомости

Слова президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывает, что он не хочет мира. С такой позицией выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Al Arabiya. Расшифровку приводит МИД России.

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, просто, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек никакого мира не хочет», – сказал он.

Лавров раскритиковал высказывания Зеленского о Донбассе и жителях региона, а также осудил резкие формулировки в адрес людей с российским происхождением.

Какие выводы из Мюнхенской конференции можно сделать об отношениях США с Европой

Политика / Международные новости

В ходе интервью Politico на Мюнхенской конференции Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию. По его словам, ограничения еще не были применены к ядерной энергетике РФ и россиянам, живущим на Западе. Он в нецензурной форме призвал этих россиян вернуться в Россию.

Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 13 по 15 февраля. На ней Зеленскому вручили премию имени Эвальда фон Клейста за вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов. Она была присуждена украинскому народу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте