Лавров: выступление Зеленского в Мюнхене показало его нежелание достичь мира
Слова президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывает, что он не хочет мира. С такой позицией выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Al Arabiya. Расшифровку приводит МИД России.
«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, просто, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек никакого мира не хочет», – сказал он.
Лавров раскритиковал высказывания Зеленского о Донбассе и жителях региона, а также осудил резкие формулировки в адрес людей с российским происхождением.
В ходе интервью Politico на Мюнхенской конференции Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию. По его словам, ограничения еще не были применены к ядерной энергетике РФ и россиянам, живущим на Западе. Он в нецензурной форме призвал этих россиян вернуться в Россию.
Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 13 по 15 февраля. На ней Зеленскому вручили премию имени Эвальда фон Клейста за вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов. Она была присуждена украинскому народу.